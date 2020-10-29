إعصار “زيتا” المدمر يخلف قتلى جنوب الولايات المتحدة

2020/10/29 | 22:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الأمريكية، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء اجتياح الإعصار “زيتا” جنوب الولايات المتحدة حيث ترك آثارا مدمرة قبل أن يتوجه إلى شمال شرق البلاد.

وقتل رجل عمره 55 عاما، حسب تصريحات السلطات المحلية، في ولاية لويزيانا، كما لقي شخص آخر مصرعه في ميسيسيبي بينما توفي ثالث في جورجيا.

وبدأ الإعصار “زيتا” عصر الأربعاء باجتياح جنوب الولايات المتحدة بعدما دخل البر الأمريكي من ساحل الولاية المطلة على خليج المكسيك ترافقه رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وأبقى الإعصار صباح الخميس نحو 2.6 مليون شخص في كل من ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وجورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية دون الكهرباء.

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