هل اقترب ديبالا من ريال مدريد؟

2020/10/29 | 22:43 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن حقيقة اقتراب ريال مدريد من عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس، من أجل الحصول على خدمات الأرجنتيني باولو ديبالا.



وذكرت تقارير إيطالية مؤخرا أن ريال مدريد عرض لاعبيه فينيسيوس جونيور وفرانشيسكو إيسكو، نظير التعاقد مع باولو ديبالا.



وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسباني إن مسؤولي ريال مدريد […]

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