رسمياً.. ملعب كربلاء الدولي يحتضن لقاء غزلان البادية وعندليب الفرات

2020/10/29 | 22:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت الهيئة التطبيعية في الاتحاد العراقي لكرة القدم، نقل مباراة النجف ونفط الوسط إلى ملعب كربلاء الدولي.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية قررت نقل مباراة فريق النجف ونفط الوسط ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز إلى ملعب كربلاء الدولي يوم السبت المقبل”.

وأضافت انه “كان من المؤمل أن تقام المباراة بين الفريقين يوم غد الجمعة على ملعب النجف القديم، والذي يُعد ملعبًا غير مرخصٍ حسب لوائح المسابقة، الأمرُ الذي جعل لجنة المسابقات تقرر نقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي، وتُغير موعد المباراة إلى يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً”.

وتابعت أن “الهيئة خاطبت فريق نفط الوسط بأن تكون هذه المباراة هي مباراتهم في الذهاب، على أن تكون مباراة الفريقين إياباً على ملعب فريق النجف من باب منح العدالة للطرفين، وكي لا يتأثر فريق النجف بهذا القرار خلال مباريات الممتاز”.



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