أدوية لكورونا تصل العراق.. والصحة تصدر بيانا بشأن ذلك

2020/10/29 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 13 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، الخميس، وصول الأدوية التي تدخل في علاج المصابين بفيروس كورونا وادوية متنوعة عبر مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، انها "تعلن عن وصول الأدوية التي تدخل في علاج المصابين بفيروس كورونا وادوية متنوعة عبر مطار بغداد الدولي يوم الخميس الموافق 29 تشرين الاول 2020، حيث وصل علاج اكتيميرا من منشأ عالمي رصين يستعمل لعلاج المصابين بفايروس كورونا".

وأضاف البيان، "فضلا عن وصول العقار الذي يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة في الجسم مثل الكلى ولمنع رفض القلب المزروع".

وأوضحت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، ان العقار "يستعمل في حالات نقص المناعة الأولي والتهاب الأعصاب المتعدد الالتهابي، اضافة إلى وصول اجهزة تنفس مع ملحقاتها وقد تم انجاز كافة الاجراءات الكمركية المتعلقة بعقود هذه المواد بعد وصولها من قبل قسم الإخراج الجمركي تمهيدا لاستلامها من الجهات المتعاقد معها".

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