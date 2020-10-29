جلولاء.. احباط تسلل لداعش لاستهداف المدنيين

2020/10/29 | 22:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الخميس، إحباط تسلل لداعش كاد يستهدف المدنيين في محافظة ديالى.

وقالت قيادة عمليات الحشد الشعبي/ قاطع ديالى، في بيان، إنها "أحبطت سللا لفلول داعش الإرهابي ومخططا إرهابيا لاستهداف المدنيين في قرية الغاية التابعة لجلولاء، بناءً على معلومات استخبارية، وذلك بعد مواجهات دامت نصف ساعة".

وأضاف، "حيث تمت المعالجة بالهاون وأسلحة خفيفة ومتوسطة، وقد اسفرت العملية عن إصابة منتسبين اثنين من فوج مغاوير قيادة عمليات ديالى الحشد الشعبي حالة احدهم حرجة، والمنطقة تحت السيطرة".





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