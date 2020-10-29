كربلاء في المراتب الاولى بانتاج التمور

2020/10/29 | 22:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كربلاء

اكدت مديرية زراعة كربلاء انها من بين الثلاث محافظات الاولى في انتاج التمور بعد ان زاد عدد اشجار النخيل الى مليونين ونصف المليون نخلة.

وقال مدير الزراعة رزاق الطائي للمعلومة ان “كربلاء من المحافظات الثلاث الاوئل على العراق في انتاج التمور بعد ان ازدياد اعداد النخيل الى مليونين ونصف المليون نخلة في الفترة الاخيرة، رغم عمليات التجريف التي شهدتها المحافظة بعد العام 2003”.

واضاف الطائي ان “انتاج التمور في هذا العام شهد وفرة كبيرة حيث يتوقع ان نتتج المحافظة 100 الف طن وهي نسبة كبيرة على مستوى العراق، بعد الاهتمام الكبير بالنخيل من قبل وزارة الزراعة ودائرة وقاية المزروعات ومديرية الزراعة”.

واشار الى ان “تصدير التمور سيكون لدول المغرب العربي والهند وباكستان واوربا، حيث شكلت لجان من اجل تبخير وتعفير التمور لتكون جاهزة للتصدير بشكل يرفع من قيمتها في الاسواق”.



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