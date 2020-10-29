محافظ الديوانية: نسبة البطالة في المحافظة تجاوزت 52 بالمئة

2020/10/29 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، اليوم الخميس، أن نسبة البطالة في المحافظة تجاوزت 52 بالمئة، فيما أشار إلى أن ملايين الدونمات الزراعية متروكة لعدم توفر الحصص المائية.

وقال الشعلان خلال استضافته في برنامج المحايد الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" ملايين الدونمات الزراعية متروكة لعدم توفر الحصص المائية" لافتا إلى أن "الأراضي الزراعية للرز تقدر نحو 200 ألف دونم "، مبينا انه" ليس هناك تلكؤ في مشاريع التنمية".

وتابع ان" كل المشاريع في الديوانية تأهيلية "، لافتا الى انه "لدينا مراجعة دورية للمشاريع المتلكئة".

ولفت الى ان " الجهد البلدي في المحافظة لا يستطيع السيطرة على الأنقاض، مشيرا الى وجود ترهل في المحافظة أكثر من قدرتها التشغلية ".

ونوه الى ان" بلدية المحافظة مديونة 26 مليار دينار "، وأردف قائلا إن "شركة الرافدين التي تولت مشروع مجاري الديوانية أفلست".

وبيّن أن " نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40 بالمئة".

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