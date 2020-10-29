مستشفى ابن النفيس: نجحنا في إنقاذ حياة نجم المنتخب الوطني السابق

2020/10/29 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، انقاذ حياة نجم المنتخب الوطني السابق ابراهيم سالم، بعد تعرضه لجلطة قلبية.



وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الأول 2020)، إنه "تمكن فريق طبي بمستشفى ابن النفيس التعليمي، من انقاذ حياة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ابراهيم سالم أثر تعرضه لجلطة قلبية".

وتابع، أن "النجم الدولي تعرض مساء أمس إلى جلطة قلبية مفاجئة ادخل على إثرها إلى المستشفى فورا وأجريت له عملية تداخل قسطاري طارئة عند الساعة الحادية عشرة ليلا تكللت بالنجاح وعاد قلبه يعمل بصورة طبيعية وتحسنت حالته".

واضاف، "وتطمئن المستشفى، جمهورنا الرياضي بأن النجم الدولي بصحة جيدة وتحدث لوسائل الإعلام بشأن تحسن حالته، وأشاد بجهود المستشفى وسرعة استجابة جميع الملاكات للحالات الطارئة لاسيما الجلطة القلبية ما يسهم بإنقاذ أرواح المواطنين".

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