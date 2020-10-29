2020/10/29 | 22:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الديوانية

هرعت فرق الدفاع المدني قبل قليل في محافظة الديوانية بعد تلقي نداء استغاثة يشير بحدوث تصادم بين عجلتين على طريق بغداد البصرة في منطقة الدغارة .

وذكر مراسل /المعلومة/، ان “فرق الدفاع المدني باشرت على الفور اعمالها وانقذت مواطن على قيد الحياة وانتشلت 5 جثث من بين حطام العجلتين بعد ان استخدمت اجهزة القطع والفصل لإخراجهم ومن ثم نقلهم الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالتزامن مع نقل المصاب الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها.

يذكر ان سبب الحادث كان السرعة الشديدة وقلة الانتباه .



انتهى 25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع واصابة 6 مواطنين في الديوانية والدفاع المدني يهرع لانقاذ الاحياء منهم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع واصابة 6 مواطنين في الديوانية والدفاع المدني يهرع لانقاذ الاحياء منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).