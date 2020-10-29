تحرير المختطفة الايزيدية “ايناس” من مخيم الهول

2020/10/29 | 22:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – الحسكة بعد ان خطفها تنظيم داعش الارهابي من قرية كوجو في 2014، تم تحرير المختطفة الايزيدية “ايناس حسين حسن” من مخيم الهول بسوريا اسوة بالمختطفة “رافدة نايف عيسى”.وقال خال المختطفة “خضر عباس” لــ “ايزيدي24” “انها، تبلغ من العمر قرابة 25 سنة و انها الان في البيت الايزيدي باقليم الجزيرة في سوريا”.“ايناس” …

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