حكومة جونسون تنوي فحص 10 بالمائة من البريطانيين كل اسبوع  بشأن كوفيد-19

2020/10/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن,-(أ ف ب) – على الرغم من تسارع تفشي فيروس كورونا المستجد وإعادة فرض عزل عام في فرنسا وتشديد القيود في ألمانيا، تقاوم حكومة بوريس جونسون الدعوات لفرض إغلاق عام في انكلترا وتدافع عن نهجها المحلي في مواجهة كوفيد-19.وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً جراء تفشي الفيروس في أوروبا مع أكثر من 45 ألف […]

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