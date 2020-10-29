المؤتمر اليهودي الأوروبي يندّد بـ”الشرّ المطلق” لاعتداء نيس

2020/10/29 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – أعرب المؤتمر اليهودي الأوروبي الخميس عن الشعور بـ”الاضطراب والاستياء” جراء الاعتداء بالسكين الذي أوقع ثلاثة قتلى في كنيسة في نيس بجنوب شرق فرنسا، مندداً بـ”الهمجية والشرّ المطلق” للاعتداء.وقال موشيه كانتور رئيس المؤتمر، وهو هيئة علمانية مقرها بروكسل تمثل الجالية اليهودية الأوروبية، في بيان “نشعر بصدمة عميقة جراء الهمجية والشرّ […]

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