مسلسل الحُمق في ذرية (على بن أبى طالب ) : فشل ثورة إبراهيم ومقتله عام 145 - أحمد صبحى منصور

2020/10/29 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة :1 ـ في نفس السنة شارك إبراهيم أخاه محمدا النفس الزكية ثورته وحُمقه وخيبته ، وفى النهاية قتلوه وقطعوا رأسه وطافوا بها تماما كما فعلوا مع أخيه .



2 ـ حُمق إبراهيم كان أكبر من حُمق أخيه محمد لأن إبراهيم توفرت له من أسباب القوة ما لم يتوفر لأخيه بسبب الموقع في العراق حيث الوفرة من الرجال ومن المؤن والعتاد ، ومن حيث إقترابه من الكوفة عاصمة العباسيين وقتها ، وهى مليئة بالشيعة أعداء أبى جع ......





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