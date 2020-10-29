مقتل شخص بهجوم مسلح شمالي بغداد

2020/10/29 | 23:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل شخص بهجوم مسلح شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مسلحين مجهولين اطلقوا النار باتجاه شخص ضمن منطقة المشاهدة في قضاء الطارمية شمالي بغداد ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".





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