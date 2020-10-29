نائب: الكتل الشيعية حققت هدفين وطنيين ومن الظلم تحميلها مسؤولية الأخطاء لوحدها

2020/10/29 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، الخميس، 29 تشرين الأول، 2020، إن الشيعة في العراق حافظوا على وحدة البلد ووقفوا بوجه التقسيم، مبينا أن الاخطاء السياسية التي ارتكبت لا يتحملونها وحدهم.

وذكر الموسوي في حديث لـ(بغداد ليوم)، إن "الكتل السياسية الشيعية ارتكبت الكثير من الاخطاء في الفترات السابقة، لكن بعض الكتل المكوناتية الاخرى تبنت مشروع تقسيم العراق وزعزعة امنه واستقراره، على عكس ما فعلته الكتل الشيعية التي حافظت على وحدة البلاد".

واضاف أن "محاولة تحميل الكتل الشيعية مسؤولية ما يحصل وسيحصل خطأ كبيرا وعلى المتحدث بذلك مراجعة حساباته والنظر لما قدمته القوى الشيعية من اجل استقرار البلاد والعملية السياسية".

ولفت الموسوي إلى أن "هناك من يحاول اليوم تأليب الرأي العام ضد الكتل الشيعية وتحمليها كل ما يحصل من اجل الحصول على مكاسب سياسية خصوصا مع قرب موعد إجراء الانتخابات المبكرة".

وكان النائب عن محافظة الانبار، عبدالله الخربيط، قد حمل في مقابلة متلفزة الكتل السياسية الشيعية، مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد.

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