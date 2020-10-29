العراق وباكستان يبحثان التعاون في مجال النقل البحري لتسهيل الزيارة الدينية للباكستانيين

2020/10/29 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحث العراق وباكستان امكانية فتح خط نقل بحري بين ميناءي جوادر وكراتشي وميناءي ام قصر والفاو لتسهيل نقل الباكستانيين الى الزيارات الدينية .



وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان ، سفير العراق في اسلام اباد حامد عباس لفتة التقى وزير النقل البحري الباكستاني علي حيدر زيدي ".



واكد السفير خلال اللقاء ، اهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل البحري والتركيز على اهمية الموانئ العراقية والباكستانية واثرها على اقتصاد البلدين " .وتطرق الجانبان ايضا الى امكانية فتح خط نقل بحري بين ميناءي جوادر وكراتشي في الباكستان وميناءي ام قصر والفاو في العراق لتسهيل عملية نقل الزائرين الباكستانيين ممن ينوون الزيارة الدينية الى العراق " .



من جانبه اكد الوزير الباكستاني ، رغبة بلاده في مد جسور التعاون مع العراق بشأن النقل البحري ، مشيرا الى ان فكرة فتح خط النقل حظيت باهتمام مجلس الوزراء الباكستاني "./انتهى2

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