نقل مباراة النجف ونفط الوسط إلى ملعب كربلاء الدولي

2020/10/29 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /قررتْ لجنة المسابقات في الهيأة التطبيعية نقل مباراة فريق النجف ونفط الوسط ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز إلى ملعب كربلاء الدولي يوم السبت المقبل.وكانَ من المؤمل أن تقام المباراة بين الفريقين يوم غد الجمعة على ملعب النجف القديم، والذي يُعد ملعبًا غير مرخصٍ حسب لوائح المسابقة، الأمرُ الذي جعل لجنة المسابقات تقرر نقل المباراة إلى ملعب كربلاء الدولي، وتُغير موعد المباراة إلى يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية ظهراً.وخاطبتْ الهيأة التطبيعية فريق نفط الوسط بأن تكون هذه المباراة هي مباراتهم في الذهاب، على أن تكون مباراة الفريقين إياباً على ملعب فريق النجف من باب منح العدالة للطرفين، وكي لا يتأثر فريق النجف بهذا القرار خلال مباريات الممتاز./انتهى

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