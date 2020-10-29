لاول مرة منذ تاسيسها ... دخول جامعة ديالى التصنيف البريطاني العالمي للجامعات العربية

2020/10/29 | 23:00 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلنت جامعة ديالى عن دخولها ولاول مرة منذ تاسيسها التصنيف البريطاني العالمي للجامعات العربية .وقال رئيس جامعة ديالى عبد المنعم عباس كريم في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخه منه ان جهود العاملين في الجامعة من الاساتذة الاكاديميين اثمرت عن دخول الجامعة ولاول مرة منذ تاسيسها عام 1999 التصنيف البريطاني العالمي المخصص للجامعات العربية بحسب النشرة السنوية التي صدرت عن شركة كواكواريلي سيموندس والتي اظهرت / 160 / جامعة عربية من بينها / 16 / جامعة عراقية ضمن هذا التصنيف حيث حلت الجامعة ضمن المدى / ranking 160- 131/ .واضاف ان هذا المنجز ليس نتاجا عملا فرديا او جهدا مقتضبا بل هو دليل على ان الجامعة استطاعت على مدى عقدين ان تؤسس بيئة تعليمية وعلمية متفردة وبدات تاتي ثمارها بسواعد جيلها المتميز الذي يعد الركيزة الاساسية لمواصلة العطاء ودعم الانجازات التي تحققت على ارض جامعة التعايش /انتهى

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