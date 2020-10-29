الصحة تعلن انقاذ حياة نجم دولي سابق (صورة)

2020/10/29 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة، الخميس، انقاذ حياة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، ابراهيم سالم، أثر تعرضه لجلطة قلبية .

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، ان "فريقا طبيا بمستشفى ابن النفيس التعليمي، برئاسة الدكتور، محمد مطر الواسطي، تمكن من انقاذ حياة حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، ابراهيم سالم، أثر تعرضه لجلطة قلبية" .

وأضاف البيان، ان "النجم الدولي تعرض مساء أمس إلى جلطة قلبية مفاجئة ادخل على إثرها إلى المستشفى فورا وأجريت له عملية تداخل قسطاري طارئة عند الساعة الحادية عشرة ليلا تكللت بالنجاح وعاد قلبه يعمل بصورة طبيعية وتحسنت حالته" .

وتابع، ان "مستشفى ابن النفيس يطمئن جمهورنا الرياضي بان النجم الدولي بصحة جيدة وتحدث لوسائل الإعلام بشأن تحسن حالته".

وزاد البيان، ان النجم "أشاد بجهود المستشفى وسرعة استجابة جميع الملاكات للحالات الطارئة لاسيما الجلطة القلبية، ما يسهم بانقاذ أرواح المواطنين".

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