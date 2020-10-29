الديوانية تشهد ارتفاعا 'خطيرا' في تعاطي المخدرات بين الشباب

2020/10/29 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد محافظ الديوانية زهير الشعلان، الخميس، تجاوز نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب 40%، وارتفاع البطالة الى 52%، مشيرا الى ان ملايين الدونمات الزراعية متروكة لعدم توفر الحصص المائية.

وذكر الشعلان في لقاء متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (29 تشرين الاول 2020)، إن" ملايين الدونمات الزراعية متروكة لعدم توفر الحصص المائية والأراضي الزراعية للرز تقدر نحو 200 ألف دونم "، مبينا انه" ليس هناك تلكؤ في مشاريع التنمية".

واضاف، ان" كل المشاريع في الديوانية تأهيلية ولدينا مراجعة دورية للمشاريع المتلكئة".

واوضح، الى ان " الجهد البلدي في المحافظة لا يستطيع السيطرة على الأنقاض"، مشيرا الى "وجود ترهل في المحافظة أكثر من قدرتها التشغلية".

وتابع، ان" بلدية المحافظة مديونة 26 مليار دينار وشركة الرافدين التي تولت مشروع مجاري الديوانية أفلست".

واشار الى أن "نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب في المحافظة تجاوزت 40 بالمئة".

ا.ح

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