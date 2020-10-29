العثور على كدس لمخلفات داعش في راوة

2020/10/29 | 23:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واع ـ راوة

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، العثور على كدس لمخلفات عصابات داعش في قضاء راوة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكنت قوة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من العثور على كدس لمخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة البو كوة بقضاء راوة احتوى على ٩ مساطر تفجير وعبوة ناسفة شكلية محلية الصنع وصاروخين نوع كاتيوشا مسلكة على شكل عبوة، وقد تم تفجير المواد موقعياً".

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