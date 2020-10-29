احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا.. والسفارة تكشف التفاصيل

2020/10/29 | 23:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاز مصريين في مطار بولي بالعاصمة الإثيوبية

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