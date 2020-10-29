ضمن الدوري الاوربي .. فوز جديد لميلان الايطالي..واخر لليستر الانكليزي

2020/10/29 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / شهدت الجولة الثانية من مباريات الدوري الأوروبي فوزا جديدا لميلان الإيطالي، وليستر سيتي الإنكليزي.فعلى ملعب سان سيرو الايطالي فاز ميلان 3/0 على سبارتا براغ التشيكي.وسجل لميلان إبراهيم دياز في الدقيقة 24، في حين أضاف رفائيل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 57، وبعد 10 دقائق سجل ديوغو دالوت الهدف الثالث.ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة.في حين ظل سبارتا براغ في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.وعلى ملعب أثينا الأولمبي، تغلب ليستر سيتي 2/1 على آيك أثينا.وسجل ليستر سيتي هدفيه في الدقيقتين 18، و39، بتوقيع جيمي فاردي من ضربة جزاء، وحمزة تشودري.وسجل موامير تانكوفيك هدف آيك أثينا في الدقيقة 49.وهذا الفوز الثاني لليستر سيتي، ليرفع الذئاب رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، مع سبورتينغ براغا البرتغالي.ولحساب الجولة ذاتها خسر توتنهام 0/1 أمام رويال أنتويرب البلجيكي.ووقّع ليور ريفايلوف الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 29.ويحتل توتنهام المركز الثاني في مجموعته مناصفة مع لاسك لينز، ولكل منهما 3 نقاط، في حين يتصدر رويال أنتويرب الترتيب بـ6 نقاط./انتهى3

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