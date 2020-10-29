السعودية تعلن السماح بقدوم معتمرين من الدول الأخرى

2020/10/29 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلن التلفزيون الرسمي السعودي أن وزارة الحج والعمرة سمحت بقدوم معتمرين من الدول الأخرى.وذكرت في تغريدات : فتح المرحلة الثالثة، للمعتمرين من الخارج، ورفع الطاقة التشغيلية الاحترازية بنسبة 100% والتي تصل طاقتها التشغيلية في اليوم إلى 20 ألف معتمر، و60 ألف مصل، و19500 زائر.واضافت إن: باقة معتمري الخارج تشمل تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وأيضا خدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، والنقل للحرمين باستخدام المركبات المهيئة، بالإضافة إلى خدمة الإسكان في دور الإيواء، وخدمة العمرة الآمنة.وأشارت إلى أنه تم الموافقة على 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد، ويكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.وبالنسبة إلى الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج فهي من 18 إلى 50 عاما.كما فرضت وزارة الصحة تقديم شهادة فحص (PCR) بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، صادرة من مختبر موثوق من دولة المعتمر، بحيث لا يتجاوز سريانها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة./انتهى3

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