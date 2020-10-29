نقابة الاكاديميين تتدارس قانون معادلة الشهادات الأخير

2020/10/29 | 23:31 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت نقابة الاكاديميين انها تتابع وبقلق شديد قانون معادلة الشهادات الذي صوًت عليه مجلس النواب يوم امس.و عدت في بيان بعض فقراته بغير المدروسة التي ستنطوي على عواقب لم تأت على بال المشرع وكان الاجدر هو الاستماع لأصحاب الشأن قبل الشروع بالتصويت عليه.واضافت ان تعدد جهات المعادلة وسلب حق وزارة التعليم في كونها الجهة القطاعية المسؤولة عن منح اللقب العلمي لا يوجد له مثيل في العالم اجمع مما يجعل التدرج الأكاديمي في مؤسساتنا الجامعية في مهب الريح.واشارت الى ان مجلس النقابة سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم غد لمناقشة سبل الطعن ببعض فقرات القانون.ووجهت النقابة الدعوة للفعاليات الاكاديمية والوطنية كافة التعبير عن رفضها لما جاء فيه./انتهى3

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