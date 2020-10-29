2020/10/29 | 23:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن مصرع واصابة ستة اشخاص بحادث مروري في الديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “فرق الدفاع المدني هرعت قبل قليل في محافظة الديوانية بعد تلقي نداء استغاثة يشير بحدوث تصادم بين عجلتين على طريق بغداد البصرة في منطقة الدغارة”.

واضافت انه “على الفور باشرت الفرق اعمالها وانقذت مواطن على قيد الحياة وانتشلت 5 جثث من بين حطام العجلتين بعد ان استخدمت اجهزة القطع والفصل لإخراجهم ومن ثم نقلهم الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالتزامن مع نقل المصاب الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها”، مبينة ان “سبب الحادث هو السرعة الشديدة وقلة الانتباه”.

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