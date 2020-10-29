2020/10/29 | 23:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة "أمازون" زيادة 37 بالمائة في إيرادات الربع الثالث من العام الجاري، بدعم عائدات الحوسبة السحابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبيعات أمازون ترتفع 37% في الربع الثالث متجاوزة التقديرات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبيعات أمازون ترتفع 37% في الربع الثالث متجاوزة التقديرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).