البرلمان العربي يدعو للتصدي للحملات المغرضة المسيئة للإسلام والمسلمين

2020/10/29 | 23:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض - مباشر: دعا البرلمان العربي للتصدي للحملات المغرضة المسيئة للإسلام والمسلمين.واستنكر البرلمان العربي بشدة الإصرار على الإساءة لخير خلق الله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، محذراً من …

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