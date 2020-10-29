50 الف دينار غرامة لكل سائق لا يلتزم بلبس الكمامة في السليمانية

2020/10/29 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

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قررت مديرية مرور محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، الخميس، الشروع بفرض غرامة تصل إلى 50 الف دينار على كل سائق لا يلتزم بارتداء الكمامة، اعتبارا من يوم غد الجمعة.

ونلقت المديرية في بيان عن مدير مرور السليمانية، العميد الحقوقي، فريدون عمر احمد، قوله اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، انه اعتبارا من يوم الجمعة الثلاثين من شهر تشرين الاول الحالي سيتم تغريم السائقين غير الملتزمين بارتداء الكمامة، مبينا، أن الغرامة تبلغ قيمتها 50 الف دينار.

ويأتي هذا الإجراء في محاولة من سلطات الإقليم احتواء تفشي الفيروس بعد تزايد حالات الإصابة في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ تفشي فيروس كورونا، أصيب 74334 ألف شخص بالوباء في إقليم كوردستان، تعافي منهم 42076، وتوفي 2406 مصابا.

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