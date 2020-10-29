نائب: المخدرات أخطر من

2020/10/29 | 23:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعدّ النائب عن تيار الحكمة، علي البديري، أن موضوع المخدرات أخطر من "داعش"، فيما أكد محافظ الديوانية، زهير الشعلان، أن المخدرات تدخل عن طريق إيران للمحافظة.

قال محافظ الديوانية إن المخدرات تدخل للديوانية عن طريق إيران

وقال البديري خلال استضافة مشتركة مع محافظ الديوانية زهير الشعلان، في برنامج "المحايد" على القناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "موضوع المخدرات أخطر من داعش"، مشيرًا إلى أن "المخدرات تدخل عبر المنافذ وهي مسؤولية الحكومة المركزية، لافتًا إلى أن "متعاطي المخدرات يزدادون بشكل يومي".

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ولفت البديري إلى أن "المخدرات تدخل لمحافظة الديوانية من إيران بالدرجة الأساس"، مبينًا أن "تجارة المخدرات تزدهر في أيام الزيارة الأربعينية عبر استغلال المناسبة".

وأضاف البديري أن "الحكومة المحلية لو استعانت بالجيش العراقي كله والشرطة كلها، لن تستطيع السيطرة على موضوع المخدرات".

من جانبه، أكد محافظ الديوانية، زهير الشعلان، كلام النائب علي البديري، قائلًا إن "المخدرات تدخل للديوانية عن طريق إيران".

لفت الشعلان إلى أننا "لا نستطيع السيطرة على موضوع المخدرات في المحافظة، مبينًا أن "نسبة تعاطي المخدرات في الديوانية أكثر من 40 بالمائة"، فيما أشار إلى أن "الحدود غير مضبوطة للسيطرة على المخدرات".

وحول نسبة البطالة في الديوانية، قال الشعلان إن "نسبة البطالة في المحافظة تتجاوز 52 بالمائة".

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