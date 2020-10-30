مشكلة الديون الحكومية في الفكر الاقتصادي - محمود يوسف بكير

2020/10/30 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_يوسف_بكير تتزايد ‏الديون الحكومية عبر العالم بمعدلات غير مسبوقة بسبب أزمة الكورونا وما تبعها من اجراءات غلق لمعظم الأنشطة الاقتصادية للحد من انتشار الفيروس وما نتج عن هذا من انخفاض في إيرادات الحكومات من الضرائب وزيادة مصروفات الدعم لمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تضررت، ‏وهو ما يضطر الحكومات للاقتراض بكثافة من الداخل والخارج.



وفي ‏هذا فقد عرف عن جون مينارد كنز مؤسس علم الاقتصاد الكلي توصيته بأهمية أن تلجأ ا ......





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