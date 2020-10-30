التاريخ واستشراف المستقبل - أشرف بشاي

2020/10/30 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أشرف_بشاي لما وصل هتلر للحكم في ألمانيا بديمقراطية الصندوق (الصندوقراطية - على رأي اللي قال)، عمل شوية حاجات:1.



قضي على الديمقراطية اللي جه بيها للحكم.2.



أشعل الحرب العالمية التانية بسبب حلم التوسع وجنون العظمة ونقض معاهدة السلام مع الاتحاد السوفيتي وعادى كل الدول.3.



كنتيجة لاقتناعه بفلسفة القوة بتاعة أخوه نيتشه، نادى هتلر بتفوق العرق الآري فوق كل الأعراق البشرية الأخرى.4.



وب ......





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