تجارة الصلاة تفضح فقر النساء - منال حميد غانم

2020/10/30 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_حميد_غانم اخفض رأسك الى جنوب خارطة هذا البلد المتعطش لأذلالنا لكي ترانا ، نحن نعيش في جنوب البلاد.



وتحديدا في المدن الفقيرة جدا والدينية، نعتاش من طقوس تعبدية لأناس موتى تجاهلوا عباداتهم او نسوها او تناسوها او لم يكونوا قادرين على القيام بها.



وهم بذلك قدموا خدمة جليلة لنا .نعم ، نحن نعيش على الموتى المقصرين بحق دينهم فتركوا لنا فتات من اموالهم .



او يتصدق ابنائهم علينا مقابل ان نصلي ونصلي ونصلي ل ......





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