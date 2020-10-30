مصرع واصابة 6 مواطنين في حادث سير بالديوانية ​(صور)

2020/10/30 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

توفي 5 اشخاص واصيب اخر بجروح، الخميس، في حادث سير على طريق بغداد- البصرة في محافظة الديوانية.

وذكرت مديرية الدفاع المدني في محافظة الديوانية، اليوم (29 تشرين الاول 2020)، ان "فرق الدفاع المدني هرعت قبل قليل في محافظة الديوانية بعد تلقي نداء استغاثة يشير بحدوث تصادم بين عجلتين على طريق بغداد البصرة في منطقة الدغارة" .

واضافت، انه "على الفور باشرت فرق الدفاع المدني اعمالها وانقذت مواطن على قيد الحياة وانتشلت 5 جثث من بين حطام العجلتين بعد ان استخدمت اجهزة القطع والفصل لإخراجهم ومن ثم نقلهم الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة بالتزامن مع نقل المصاب الى المستشفى القريب لتلقي العلاج الازم فيها ".

واوضحت، ان "سبب الحادث يعود الى السرعة الشديدة وقلة الانتباه".

ا.ح

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