2020/10/30 | 00:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة "ألفابت" نتائج أعمال أفضل من تقديرات المحللين خلال الربع الثالث من العام الجاري بدعم عائدات الإعلانات.

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