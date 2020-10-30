2020/10/30 | 00:30 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تجاوزت أرباح وإيرادات شركة "آبل" التوقعات خلال الربع المالي الرابع من العام الجاري، رغم هبوط 16 بالمائة في مبيعات الآيفون.

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