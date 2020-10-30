أيرثلنك للاتصالات تعلن إيقاف الخدمة بعد منتصف ليل اليوم

2020/10/30 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت شركة أيرثلنك للاتصالات، الجمعة، إيقاف الخدمة بعد منتصف ليل اليوم.

وقالت الشركة في تنويه عن توقف مؤقت لأغراض الصيانة قالت فيه ان "فرقها التقنية ستجري بعض أعمال الصيانة والتطوير على الشبكة ستبدأ أعمال الصيانة في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل فجر الجمعة".

واضافت انه "يتوقع ان تنتهي خلال أربع ساعات من بدء العمل، ليستأنف عمل الشبكة في تمام الساعة السادسة فجراً خلال اليوم نفسه".ولفتت الشركة الى، أن "نظام تعبئة الاشتراكات سيتوقف عن العمل طيلة فترة الصيانة".

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