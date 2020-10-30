مجهولون يقتلون شخصاً على طريق الكحلاء بمحافظة ميسان

2020/10/30 | 00:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل مدني بنيران مسلحين مجهولين في محافظة ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "مسلحين مجهولين، اطلقوا النار من على شخص في طريق الكحلاء بمحافظة ميسان ما اسفر عن مقتله".

واضاف أن "المسلحين لاذو بالفرار بعد تنفيذ هجومهم".

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