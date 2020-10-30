جبهة الانقاذ والتنمية : جريمة الخيلانية ..حدث ارهابي وفعل اجرامي جبان

2020/10/30 | 00:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / عدت جبهة الانقاذ والتنمية جريمة الخيلانية في محافظة ديالى ..حدثا ارهابيا وفعلا اجراميا جبانا.وقالت في بيان : يوما بعد آخر، يتعرض ابناء شعبنا الى حوادث إجرامية يذهب ضحيتها مواطنون أبرياء، بفعل أحداث إرهابية ، ينجم عنها ارتكاب مجازر وحشية ، ويسفك فيها الدم العراقي بلا وجه حق أو ذنب ارتكبوه.واضافت : هذه المرة ، نفذ داعش الاجرام احدى جرائمه البشعة في قرية الخيلانية بمحافظة ديالى، بالقيام بقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة .واوضحت انها : تشجب وتدين هذا الفعل الاجرامي الجبان ، وتدعو في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحفظ أمن العراقيين في مدنهم وقراهم ، وان لا تسمح للإرهاب باختراق صفوفهم بين حين وآخر عبر جرائم يذهب ضحيتها عراقيون أبرياء ، في كل مرة .



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