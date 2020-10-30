تقييم الوضع في الصحراء . - سعيد الوجاني

2020/10/30 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني اين يتجه الصراع في الصحراء؟ --- ما العمل اذا استمر البوليساريو في قطع طريق المواصلات بين المغرب وبين موريتانية ؟ --- كم سيستمر مجلس الامن في عقد دوراته العادية لبحث قضية الصحراء ، دون التوصل الى حل يرضي اطراف النزاع ؟ --- كم دورة من الممكن ان يعقدها مجلس الامن بخصوص الصحراء ؟ --- كيف يمكن تصور الوضع اذا رفض المغرب التفاوض مع البوليساريو، واصر فقط على التفاوض مع الجزائر التي تقف ورا ......





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