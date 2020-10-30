الغاء الاحتفال بذكرى مئوية المناضل المغربي بن بركة في باريس - سمير حنا خمورو

2020/10/30 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سمير_حنا_خمورو أحبط كوفيد -19 الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد المناضل المهدي بن بركة البالغ من العمر 45 عامًا، والمعارض الأكثر شهرة للملكين محمد الخامس والحسن الثاني إحياء ذكرى اختفائه في 29 تشرين الاول/أكتوبر 1965 في باريس.



وتواصل فرنسا والمغرب معارضة الكشف عن حقيقة اختطاف واختفاء المعارض الرئيسي في للملك الحسن الثاني.حصل ذلك في صباح 29 تشرين الاول/ أكتوبر 1965، كان المهدي بن بركة على موعد مع مخرج سين ......





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