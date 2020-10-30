بسبب سعد الجبري … القضاء الأمريكي يستدعي ولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان “

2020/10/30 | 01:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … أصدرت المحكمة الاتحادية في واشنطن أمرا يقتضي باستدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قضية سعد الجبري.



حيث ارسلت المحكمة طلب استدعاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان من خلال مؤسسته الخيرية ” مسك ” للمثول أمامها في قضية سعد الجبري.



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