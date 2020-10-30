2020/10/30 | 01:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أقيمت مساء الخميس مباريات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي. ونقدم لكم في التالي نتائج نتائج أبرز مباريات ثاني جولات الدوري الأوروبي. ميلان 3 × سبارتا براج 0 أنتويرب 1 × توتنهام 0 روما 0 × سسكا صوفيا 0 أرسنال 3 × دوندالك 0 جينت 1 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري الأوروبي..



تعرف على نتائج الجولة الثانية وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوري الأوروبي.. تعرف على نتائج الجولة الثانية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوري الأوروبي.. تعرف على نتائج الجولة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).