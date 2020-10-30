إنتر ميلان يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء ريال مدريد

2020/10/30 | 01:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

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(المستقلة) – حسام الدين جمال – تلقى إنتر ميلان ضربة قوية قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن روميلو لوكاكو، نجم هجوم إنتر ميلان تعرض لإصابة في تدريبات الفريق مؤخرا.



وأشارت الصحيفة إلى أن الشكوك تحوم حول إمكانية لحاق لوكاكو بلقاء ريال مدريد، في الجولة الثالثة من […]

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