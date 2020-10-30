2020/10/30 | 01:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة /- حذرت وزارة الصحة السعودية، الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للبيض من أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية.



وقال حساب “الصحة 937” على “تويتر” التابع للوزارة، إن “الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة للبيض من الفئات التي لا ينصح لها بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك وفق تقييم الطبيب المتابع للحالة.” كان ذلك ردا من الوزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منها مرضى السكري والضغط..



فئات لا تنُصح بتطعيم الإنفلونزا الموسمية وكالة الصحافة المستقلة.

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