2020/10/30 | 01:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … اصدرت محكمة واشنطن استدعاءً قضائيا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمثول بقضية سعد الجبري.



المثير في الأمر ان المحكمة كانت قد ارسلت الاستدعاء من خلال رسالة واتس اب فقط وهو برنامج للتراسل الفوري بين مستخدمي اجهزة الهاتف.



وارسلت المحكمة طلب الاستدعاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومؤسسته الخيرية مسك للمثول امامها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محكمة أمريكية تستدعي ولي العهد السعودي ” محمد بن سلمان” من خلال رسالة واتساب فقط! وكالة الصحافة المستقلة.

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