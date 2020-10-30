الشاه والملالي -سطور من تاريخ الثورة الاسلامية في ايران- - ربيع نعيم مهدي

2020/10/30 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ربيع_نعيم_مهدي (1)في رحلة البحث عن المعلومات المتعلقة بالثورة الايرانية، أثار اهتمامي قولٌ منسوب الى شاهبور بختيار، جاء فيه: "لقد مهد الشاه الطريق للخميني بطرق مختلفة"، مبرراً قوله بأن الشاه أغلق جميع الطرق بوجه قوى المعارضة، وحاول احتواء النشاط السياسي ضمن دائرة الحزب الواحد، وهذا ما دفع الشباب الى اللجوء لأحضان الملالي!!.وعند النظر في صفحات تاريخ الدولة البهلوية نجد ان الملالي تمتعوا بمساحة واسعة من ال ......





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