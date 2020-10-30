احمي نفسك من فيروس كورونا مع هذه الأغذية

2020/10/30 | 02:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة … يعتبر فيروس كورونا منذ انتشاره مطلع العام العالي هو اكثر الامراض التي يهاب منها الأشخاص حول العالم وعادة ما بلجئ العديد منهم لاخذ الحيطة بتناول الأطعمة والفيتامينات التي تساعد على الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.



وذلك لان المناعة الجيدة والغذاء الصحي يمكن أن يحميا الإنسان من عدوى فيروس كورونا.



كما أن من المهم […]

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