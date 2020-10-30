2020/10/30 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الشرطة الفرنسية عن هوية الرجل الذي نفذ هجوما إرهابيا مميتا، الخميس، في كنيسة تقع بمدينة نيس الفرنسية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("وصل على متن قطار".. معلومات جديدة عن منفذ اعتداء نيس) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("وصل على متن قطار".. معلومات جديدة عن منفذ اعتداء نيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).