2020/10/30 | 02:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- يُعتبر الفيتامين سي من أهم العناصر الغذائية الأساسية للجسم، إذ يقوّي جهاز المناعة ويمنع الإصابة بالعديد من الأمراض، كما تشمل فوائده الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا بالإضافة إلى حماية خلايا المخ من التلف والمحافظة على صحّة الجلد والعظام.



وفي الوقت الّذي يظنّ فيه معظم الناس أن الحمضيات كالبرتقال والليمون هي المصدر الأساسي وشبه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمناعة أقوى..



مصادر غير متوقّعة للفيتامين سي وكالة الصحافة المستقلة.

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